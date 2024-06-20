«Хочу усыновить ребенка»: Виктория Боня готовится к пополнению в семье

44-летняя модель Виктория Боня заявила, что хочет усыновить ребенка. Светская львица рассказала о предстоящем пополнении в семье в соцсети.

По словам Виктории, она решила взять ребенка из детского дома. Как выяснилось, Боня задумывалась про усыновление еще до рождения дочки, но только сейчас оказалась близка к этому.

«У меня есть одна мысль на сердце уже очень давно. Такое ощущение, что сейчас я готова об этом сказать вслух! Я об этом думаю с тех пор, когда еще не было моей дочки. Не могу объяснить, откуда эта мысль пришла, но сейчас я точно знаю, что я готова к этому событию в ближайшем будущем. Я хочу усыновить ребенка, а, может, даже двоих», — высказалась модель.

Напомним, что Виктория воспитывает дочь Анджелину от Алекса Смерфита. По словам модели, у них в семье есть «золотое правило»: девочка живет либо с мамой, либо с папой.

«Она не была брошена на бабушек или дедушек», — резюмировала знаменитость.

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