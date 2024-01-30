«Работаю над новым райдером»: певица Лика Стар возвращается на сцену

Вернувшаяся из Италии певица Лика Стар признала желание возобновить карьеру. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

Исполнительница хита «Одинокая луна» долгое время находилась в Италии. По словам артистки, там она жила как «обыкновенная женщина»: воспитывала детей и занималась бизнесом. У нее было свое агентство по аренде и продаже недвижимости на Сардинии. Как выяснилось, все это время Лика скучала по творческой деятельности. Вот почему она намерена вернуться к сольной карьере.

«Зрители увидят, в какой я форме, сколько у меня энергии, что я готова петь. Я реально хочу петь, а где еще мне петь? Я же русская! Уже, кстати, работаю над новым райдером», — высказалась знаменитость.

Также Лика рассказала, как поддерживает в себя в форме. Артистка отметила, что она не пользуется услугами пластических хирургов. По словам Лики, она занимается йогой и много ходит. Все это позволяет ей сохранять стройность.

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