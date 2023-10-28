Вадим Такменев накричал на певицу Лику Стар из-за спойлера о шоу «Суперстар», об этом сообщает Kp.ru.

Неприятная ситуация произошла на презентации четвертого сезона шоу «Суперстар». На мероприятии присутствовали некоторые из участников нового сезона – среди них была и Лика Стар. Когда Лолита задала ей вопрос зрителей о том, с кем из современных рэп-исполнителей она бы хотела записать трек, певица внезапно заявила, что дошла до финала.

«Вопрос, как в детстве, с кем бы вы хотели спеть. Мечты сбываются иногда, а иногда нет. Я в финале спою с такими…», – начала отвечать она.

Впрочем, исполнительницу быстро остановил ведущий проекта Вадим Такменев.

«Молчи!» – закричал он.

Стар попыталась выкрутиться из неудобной ситуации, объяснив, что просто хотела поделиться эмоциями.

«Молчу. Я просто хочу сказать то, что сделаю то, чего не делала никогда», – объяснила певица.

В новом сезоне шоу примут участие такие исполнители, как Катя Суржикова, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов, Игорь Наджиев, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич и Алексей Гоман.

Ранее мы писали о том, что Лика Стар объяснила, почему отказалась от продюсера в лице Пугачевой.