«Раб сцены и своего образа»: Пригожин пожалел Киркорова, находящегося в больнице

Иосиф Пригожин назвал находящегося в больнице Филиппа Киркорова «рабом». Об этом стало известно в эфире шоу «Сплетни».

Филипп Киркоров угодил в больницу, получив ожог во время выступления. По словам продюсера, ему жаль певца, который стал «рабом сцены» и жертвует собой ради зрителей.

«Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа», — высказался Иосиф.

Продюсер отметил, что хорошо относится к Киркорову, с которым знаком с 1988 года.

Ранее в распоряжение СМИ попала медицинская справка Филиппа. Якобы у певца выявлены частичный некроз кожи и бурсит, и врачи предупреждали его об осложнениях. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у сестры Жанны Фриске выявили гнойную ангину. У нее стоит сильный отек в горле, мешающий дышать и глотать. Чтобы не заразить дочь, сестра Фриске отправила ее к родителям.