Пытавшейся покончить с собой жертве хирурга Тимура Хайдарова исправили грудь

Жертве хирурга Тимура Хайдарова, пытавшейся покончить с собой, исправили грудь. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Летом 2023 года Тимур Хайдаров угодил в крупный скандал. Тогда звезды шоу-бизнеса и сотни немедийных девушек обвинили его в непрофессионализме. Среди жертв хирурга была девушка, которая после трех неудачных операций пыталась покончить с собой. По словам потерпевшей, ей было трудно принять новое тело. Кроме того, из-за депрессивного состояния она потеряла работу, вот почему у нее нет средств на новую операцию.

Как выяснилось, адвокат Елена Сенина, представляющая интересы всех пострадавших в суде, взяла ситуацию девушки под особый контроль. Она договорилась с хирургом Сергеем Блохиным о бесплатной операции и оплатила ей перелет и проживание в Москве.

Знакомая пострадавшей заявила, что прошедшая манипуляция стала для нее восьмой. Несмотря на очередной риск, она осталась довольна новой грудью.

Ранее стало известно о том, что одна из клиник Тимура Хайдарова ушла в убыток на 6 миллионов рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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