Одна из клиник Тимура Хайдарова ушла в убыток на 6 миллионов рублей

Пластический хирург Тимур Хайдаров потерял от деятельности одной из клиник 6,2 млн рублей. Он не числится среди учредителей медицинской организации – бизнес зарегистрирован на жену Светлану Сильваши.

Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о клинике «Ай Кью Пластик». За 2022 год она заработала 54 млн рублей, но все равно оказалась в минусе.

Кроме того, три года назад врач запустил бренд одежды. За прошлый год магазин показал нулевую выручку, а прибыль составила минус 2 млн рублей.

Клиника «Кьюлаб», владельцем которой Хайдаров числился до сентября 2023 года, принесла прибыль 158 тыс. рублей, выручка составила 4,1 млн.

У пластического хирурга есть еще одна организация – «Русская медицина», но информации о ее прибыли нет.

Ранее стали известны первые результаты медиации с клиниками, Хайдаровым и пациентками, обвинившими врача в некачественной пластике. Медиация была проведена с двумя клиниками, и стороны пришли к взаимоприемлемым решениям. В переговорах участвовал и сам врач, но какую-либо информацию об этом юристы не раскрывают.