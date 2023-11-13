Актер Василий Ливанов назвал мусором уехавшую из РФ певицу Аллу Пугачеву. Звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» поделился откровением с изданием aif.ru.

В беседе с журналистами Ливанов гневно высказался в адрес певицы. Актер отметил, что ему «абсолютно наплевать» на Пугачеву и других артистов, уехавших из страны. По мнению знаменитости, это — «не люди, а мусор». Ливанов заявил, что он никогда не сможет понять артистку, которая теперь обосновалась за границей.

«Я не понимаю, как можно было уехать из родной страны. Я много снимался за границей, меня приглашали остаться во многих странах, но я не думал об отъезде», — высказался артист.

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