Пьяный екатеринбуржец пошел в магазин за алкоголем и очнулся на крыше поезда
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В Екатеринбурге мужчина оказался после застолья на крыше поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным источника, мужчина выпивал дома и пошел в магазин за спиртным. В итоге он проснулся на цистерне грузового поезда — во сне екатеринбуржец проехал несколько станций. Он признался, что не помнит, как там оказался.
Мужчину разбудили полицейские, которые пытались снять его с поезда. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении — ему назначили 2 тысячи рублей штрафа.
До этого пьяный вахтовик открыл дверь аварийного выхода во время посадки самолета Сургут-Москва.
Также мы писали, что в Приморском крае 15-летний юноша попал в больницу с тяжелыми травмами. Несовершеннолетний угодил под железнодорожный состав. Пострадавшему отрезало ногу колесной парой. С тяжелыми травмами его доставили в больницу для оказания помощи.