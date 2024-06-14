Пьяный екатеринбуржец пошел в магазин за алкоголем и очнулся на крыше поезда

В Екатеринбурге мужчина оказался после застолья на крыше поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, мужчина выпивал дома и пошел в магазин за спиртным. В итоге он проснулся на цистерне грузового поезда — во сне екатеринбуржец проехал несколько станций. Он признался, что не помнит, как там оказался.

Мужчину разбудили полицейские, которые пытались снять его с поезда. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении — ему назначили 2 тысячи рублей штрафа.

До этого пьяный вахтовик открыл дверь аварийного выхода во время посадки самолета Сургут-Москва.

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