Решил прокатиться между вагонами: грузовой поезд оставил без ноги подростка зацепера

В Приморском крае 15-летний юноша попал в больницу с тяжелыми травмами. Несовершеннолетний, по данным Kp.ru, угодил под железнодорожный состав. Пострадавшему отрезало ногу колесной парой.

Инцидент произошел накануне, 25 мая, на перегоне станций Спасск Дальний — Старый Ключ. Юный зацепер решил прокатиться на грузовом поезде и схватился за один из вагонов.

Через какое-то время школьник сорвался и угодил под колесную пару. В результате наезда мальчик потерял ногу. С тяжелыми травмами его доставили в больницу для оказания помощи.

На место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они планируют установить детали травмирования юноши в ходе организованной проверки.

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