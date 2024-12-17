Пустят ли певицу на похороны? Как складывались отношения мамы Тиммы и Седоковой

Анна Седокова и мама Яниса Тиммы тепло общались после их развода. Об этом сообщает Kp.ru.

9 декабря Анна и Янис официально развелись. Несмотря на расставание, певица продолжала общаться с его мамой. Они сохранили дружеские отношения, Седокова даже приглашала ее на свой концерт.

В ночь с 16 на 17 декабря тело Яниса было найдено в центре Москвы. По предварительным данным, прощание с Тиммой пройдет в Латвии. Пока неизвестно, продолжит ли мать спортсмена общение с певицей и пустит ли ее на похороны.

Ранее отец Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего спортсмена. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что последний месяц жизни Янис Тимма шантажировал экс-супругу Анну Седокову.