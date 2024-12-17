Опубликовано 17 декабря 2024, 14:401 мин.
Пустят ли певицу на похороны? Как складывались отношения мамы Тиммы и Седоковой
Kp.ru: певица Анна Седокова и мама Яниса Тиммы тепло общались после их развода .
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Анна Седокова и мама Яниса Тиммы тепло общались после их развода. Об этом сообщает Kp.ru.
9 декабря Анна и Янис официально развелись. Несмотря на расставание, певица продолжала общаться с его мамой. Они сохранили дружеские отношения, Седокова даже приглашала ее на свой концерт.
В ночь с 16 на 17 декабря тело Яниса было найдено в центре Москвы. По предварительным данным, прощание с Тиммой пройдет в Латвии. Пока неизвестно, продолжит ли мать спортсмена общение с певицей и пустит ли ее на похороны.
Ранее отец Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего спортсмена. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что последний месяц жизни Янис Тимма шантажировал экс-супругу Анну Седокову.