«Пусть ребята поют русские песни»: какую сумму может заработать Кадышева за концерт в «Лужниках»

Надежда Кадышева может заработать 50 млн за концерт в «Лужниках». Об этом сообщает Kp.ru.

После того, как песни «Плывет веночек» и «Течет ручей» стали трендами в Сети, карьера Кадышевой вышла на новый уровень. По информации источника, команда артистки думала, что ажиотаж вокруг ее творчества быстро сойдет. Однако весной билеты на «Золотое кольцо» в небольшие залы раскупали моментально, а летом у коллектива ожидаются аншлаги в регионах. Более того, Надежда планирует выступить в «Лужниках». Гонорар певицы может начинаться от 50 млн рублей.

На одном из концертов певица так прокомментировала свою популярность у молодежи: «Пусть ребята поют русские песни, вдохновляются ими. Это здорово, что не только я их исполняю. Значит Россия возрождается! Значит у нас всех хорошее будущее».

Ранее мы писали, что Сергей Соседов не верит в популярность Надежды Кадышевой у молодежи. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что грозит организаторам за появление Аллы Пугачевой на «Новой волне».