«Ей не присвоили статус иноагента»: что грозит организаторам за появление Аллы Пугачевой на «Новой волне»

Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева может вернуться в Россию, чтобы выступить на «Новой волне». В беседе с «Абзацем» звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, какую ответственность несут организаторы фестиваля за такое рискованное решение.

Недавно было объявлено о планах Аллы Пугачевой приехать в РФ этим летом. Сообщалось, что певица получила предложение выступить на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» в Казани в августе. Многие уверены, что организаторы мероприятия очень рискуют, приглашая в страну оскандалившуюся артистку. Однако Андрей Алешкин не разделяет эти взгляды: он уверен, что такое решение не понесет никаких «проблем». Адвокат объяснил это тем, что знаменитость до сих пор не признана иноагентом.

«Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачева не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет», — заявил Андрей Алешкин.

Исполнительнице хита «Миллион алых роз» не запрещали въезд в Россию, она не находится под уголовным преследованием. Именно поэтому Алла Пугачева может в любой момент спокойно вернуться в РФ.

Напомним, в 2022 году певица вместе с семьей эмигрировала из России в Израиль. После отъезда Алла Пугачева периодически напоминала о себе разными выходками. Так, артистка унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами». При этом на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, назвала себя «патриоткой». Несмотря на требования со стороны общественности признать ее иноагентом, в Минюсте РФ не нашли оснований для включения знаменитости в реестр.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскрыл, почему Аллу Пугачеву до сих пор не признали иноагентом: «Просила не наказывать ее».