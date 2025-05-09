«Ловкий вброс»: Соседов не поверил в популярность Кадышевой среди молодежи

Сергей Соседов не верит в популярность Надежды Кадышевой у молодежи. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «В гостях у Ханги».

Музыкальный критик Сергей Соседов дал интервью телеведущей Елене Ханге. Когда обсуждение коснулось популярности Надежды Кадышевой, которая сейчас собирает полные залы поклонников, Соседов усомнился в успехе певицы среди молодежи.

«Мне кажется, что у нее тот же успех, у той же аудитории возрастной, женской, но кто-то решил сделать вброс в медиа: „А мы сделаем финт ушами. Мы напишем, что Кадышеву любят подростки. Лом подростков на Кадышеву. И все в это поверят“. Допускаю, что могут быть подростки, но в данном случае мне сдается, что это ловкий, оригинальный вброс», — объяснил он.

При этом еще недавно ходили слухи, что команда певицы готовит стадионный концерт из-за возросшей популярности. Напомним, выступления Надежды Кадышевой стали посещать чаще после завирусившегося тренда в соцсетях под песню «Веночек».

Ранее мы писали о том, что на мужа певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд.