«Пусть перевоспитают наших мужиков»: Валерия Гай Германика выступила против запрета турецких сериалов

Режиссер Валерия Гай Германика не поддерживает предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить в России турецкие сериалы.

«Кстати, турки очень заботливые и нежные. Мне много русских женщин говорили это. Пусть перевоспитают наших мужиков, просто цензурой никого не перевоспитать. Нужно собственным примером только», - сказала Гай Германика в беседе с Teleprogramma.pro.

Режиссер предложила холостым мужчинам жениться на матери-одиночке с тремя детьми. Такой поступок был бы вкладом в развитие страны и большим примером для остальных мужчин, считает она.

Ранее депутат Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы, пользующиеся большой популярностью в России. По его мнению, они создают у женщин нереалистичные представления о турецких мужчинах. «Она поедет туда и ее палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят», - высказал свое мнение о турецких нравах политик. Также, считает парламентарий, в Турции нет «ни одного толкового актера».

Телеведущая Ксения Бородина, как и Гай Германика, выступила резко против таких предложений. Турецкие сериалы, по ее мнению, не больше, чем красивая картинка, «которая помогает отвлечься от тяжелого рабочего дня и происходящего вокруг негатива».