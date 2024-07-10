«Там все неправда»: Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы

Турецкие сериалы в России следует запретить, так как «это вранье». Соответствующее мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Надо запретить турецкие сериалы. Потому что турецкие сериалы — это белиберда полнейшая. Это враньё от начала до конца», - сказал депутат.

По мнению Милонова, в Турции нет «ни одного толкового актера» и «все бездарные». Депутат отметил: люди смотрят турецкие сериалы и думают, будто так и есть, «им нравится сказка». Однако на деле все обстоит иначе: женщину могут лупить палкой, выгнать, а детей отнять, подчеркнул Милонов.

«Им создаётся ложный образ мужчины, который не настоящий… Там все неправда», - отметил депутат.

Ранее Милонов прокомментировал наряд певицы Ольги Бузовой, которая выступила в скандальном образе перед детьми. Парламентарий считает, что одежда соответствовала развитию исполнительницы. Он уверен: скромно одетая многодетная мать выглядела бы на сцене более достойно.