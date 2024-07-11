«Не позволим закону вступить в силу»: Ксения Бородина высказалась о запрете турецких сериалов в России

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что она и другие женщины не позволят принять закон о запрете турецких сериалов в России. Звезда сама является поклонницей подобных сериалов и неоднократно приезжала в Турцию, чтобы пересечься с главными звездами. Она высказалась в соцсетях об инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова запретить турецкие сериалы к просмотру.

Бородина назвала подобное предложение «шок-контентом» и задалась вопросом, зачем это нужно. Она напомнила, что в Госдуме призвали запретить турецкие сериалы из-за того, что они «формируют у зрителей неправильные представления о жизни в Турции, создающие «неправдивые сказки в головах зрительниц».

«Как же много думают наши депутаты. Расслабьтесь, это всего лишь очередной способ отдохнуть, посмотреть на красивую картину, который помогает отвлечься от тяжелого рабочего дня и происходящего вокруг негатива. Девочки, мы же не позволим закону вступить в силу? Нас много тут», — написала Бородина.

Депутат Милонов при этом считает, что у российских женщин создается ложный образ идеального мужчины. По его мнению, зрительницы потом столкнуться с тем, что их «будут лупить палками», отнимут детей и выгонят из дома.

Ранее депутат Милонов заявил, что страницу Пугачевой в соцсетях давно ведет не она. По его предположениям, этим занимается ее муж.