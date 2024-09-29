«Пускай это не кончается»: Владимир Кузьмин публично поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Владимир Кузьмин поздравил супругу с годовщиной свадьбы.

В честь знаменательной даты 69-летний артист поделился снимками, на которых он запечатлен вместе со своей женой Екатериной.

Владимир поздравил свою возлюбленную с годовщиной совместной жизни, подчеркнув, что она делает его счастливым на протяжении уже 23-х лет. Также Кузьмин прикрепил к фотографиям свою авторскую песню «Как хорошо», которая описывает его состояние рядом с супругой.

«29 сентября. 23-я годовщина. У нас все хорошо, желаем и вам того же. Пускай это не кончается», — подписал фотографии Владимир в своем блоге.

Екатерина младше Кузьмина на 27 лет. Сейчас ей уже 42 года, а 23 из них она находится в браке с певцом.

Напомним, что пара поженилась в 2001 году. С тех пор они проживали не только радостные моменты. В 2018 году Екатерина и Владимир начали много конфликтовать, и именно по этой причине решились даже официально оформить документы на развод.

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