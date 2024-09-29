Устроил пышное торжество: HammAli тайно женился и сыграл свадьбу на юге России

HammAli в тайне сыграл свадьбу в Сочи.

Александр Алиев неожиданно для многих принял решение узаконить отношения. В честь этого артист устроил пышное торжество на Юге России, а именно в городе Сочи. Он пригласил на праздник не только близких друзей и родственников, но и коллег из шоу-бизнеса. На свадьбе присутствовали такие артисты, как Сергей Жуков, Navai, Elman c супругой и другие.

HammAli устроил трогательный сюрприз для новоиспеченной супруги. Он вживую исполнил песню о любви, которую посвятил жене. Растрогавшись, девушка вышла к своему возлюбленному в центр зала, чтобы обнять и станцевать с ним медленный танец. Подробности приводит Telegram-канал «Светские хроники».

Кроме того, певец спел вместе со своим коллегой Navai авторские композиции. К их выступлению также присоединился Сергей Жуков, чтобы исполнить их хит «Последний поцелуй».

Новость о женитьбе Александра удивила его поклонников, ведь ранее о его личной жизни не было никаких подробностей. Многие приписывали ему роман с различными популярными артистками, включая и Mia Boyka.

Ранее мы писали о том, что певица Лана Дель Рей выходит замуж за 56-летнего охотника на аллигаторов.