«Девочки, я поймала букет»: Ида Галич намекнула на свадьбу с новым возлюбленным

34-летняяя телеведущая Ида Галич побывала на свадьбе подруги вместе с новым возлюбленным. Блогер сообщила, что поймала букет невесты, а ее избранник — подвязку, тем самым намекнув на новый этап в их отношениях. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась кадрами с праздника.

На опубликованном видео Ида Галич ловит букет невесты. Телеведущая предстала в бордовой рубашке, белых брюках и туфлях на каблуках. Ее волосы были собраны в пучок.

«Девочки, я поймала букет, а мой молодой человек — подвязку-воблу от жениха. Ну, все!» — написала Ида Галич.

Позднее знаменитость добавила: «Урвала. Ухватила». Судя по всему, Ида Галич уже готова к новому браку.

Пользователи Сети порадовались за блогера и стали поздравлять ее с возможной свадьбой.

«Ах, как романтично!», «Желаю счастливого будущего с любимым человеком», «Ждем свадьбу!» — пишут в комментариях.

Напомним, Ида Галич состояла в браке с Аланом Басиевым с 2018 по 2020 год. У экс-супругов есть 4-летний сын Леон. После развода телеведущая уверяла, что больше не выйдет замуж. Однако, по всей вероятности, она изменила свое мнение.

После публичных отношений с бывшим мужем блогер приняла решение не афишировать свою личную жизнь. Но весной этого года Ида Галич все же рассекретила свой новый роман. Знаменитость делится кадрами с возлюбленным в личном блоге, но все еще скрывает его лицо. Подписчики предполагают, что избранником телеведущей стал 34-летний бизнесмен Олег Ледвич. Ида Галич пока никак не комментировала эти догадки.

Ранее сообщалось о том, что Ида Галич рассказала, какую свадьбу планирует.