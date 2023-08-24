Пугачевой в России лучше не появляться: Худяков рассказал об отношении соотечественников к Примадонне

Появление певицы Аллы Пугачевой на фестивале в Юрмале, который организовала ее латвийская подруга Лайма Вайкуле, не осталось незамеченным. Россиян возмутил этот факт, а бывший депутат Государственной думы Роман Худяков и вовсе посоветовал Примадонне не возвращаться на родину, пишет Blitz.plus.

Экс-парламентарий рассказал об отношении соотечественников к исполнительнице. По его словам, сотни жалоб в адрес Пугачевой уже достигли определенных инстанций. Поэтому, возможно, в скором времени звезду и ее деятельность ждут проверки.

При этом Примадонне не стоит переживать за свою свободу. Речь о тюремной сроке или подобных вещах пока не идет. Вероятнее всего, Пугачеву ждет попадание в реестр иностранных агентов, где уже числится ее муж Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ).

Поэтому пока исполнительнице лучше не появляться на родине, считает бывший депутат. Даже если она не выступала на фестивале Вайкуле в Юрмале, то находилась там и делала разного рода заявления, которые россиянам могут показаться враждебными.

Ранее экс-парламентарий прокомментировал снимок певицы Аллы Пугачевой с бокалом вина .Худяков отметил, что, судя по всему, Примадонна вернулась к своим вредным привычками. Возможно, это связано с депрессией, с которой она столкнулась за границей в дали от родины. Кроме того, бывшего депутата насторожил внешний вид звезды. Он, как и многие пользователи в Сети, отметили болезненный вид исполнительницы. А на фестивале в Юрмале Пугачева была замечена с сигаретой во рту. Таким образом, по словам Вайкуле, она и ее звездная подруга решили вспомнить молодость.

*признан иноагентом на территории РФ