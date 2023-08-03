Лайма Вайкуле и Алла Пугачева тряхнули стариной и закурили как в последний раз

Недавняя встреча Аллы Пугачевой с Лаймой Вайкуле стала поводом для певиц тряхнуть стариной — дивы закурили на глазах у публики, чем вызвали бурное обсуждение в Сети. Некоторых пользователей настолько удивило поведение звезд, что они предрекли им скорую смерть, пишет Экспресс газета.

Примадонна увиделась со старой подругой на фестивале в Юрмале. Обе певицы показались перед камерами в элегантных нарядах, которые дополнили одним «аксессуаром» , а именно сигаретой. С папиросами в зубах они встречали прибывавших на мероприятие гостей. Так, пуская дым, Вайкуле подозвала к себе бессменного участника группы «Машина времени» Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ). Курившую Пугачеву в тот момент придерживал за руку супруг Максим Галкин** (признан иноагентом на территории РФ).

Появившиеся в Сети снимки вызвали неоднозначную реакцию у поклонников и ненавистников артисток. Большая часть комментаторов сочла фотографию с курящими звездами позором. Вызывающее поведение пожилых певиц не нашло одобрения у людей, особенно Вайкуле, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, не смогла отказаться от пагубной привычки, опасной для жизни.

Так, один из пользователей с иронией написал, чтобы пенсионеркам дали уже наконец-то отдохнуть с кем-угодно и как угодно, лишь бы они не возвращались обратно в Россию. Кроме того, он предположил, что Пугачевой и Вайкуле не так уж много и «осталось», а снимки, сделанные с сигаретой в зубах, вообще могут оказаться предпохоронными.

Ранее стало известно, откуда латвийская певица берет деньги на проведение дорогостоящих фестивалей с иноагентами. Оказалось, что большая часть доходов поступает Вайкуле из России. Местные компании приносят знаменитости миллиарды рублей. Однако та почему-то скрывает свою принадлежность к ним.

*признан иноагентом на территории РФ **признан иноагентом на территории РФ