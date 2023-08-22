«Курит теперь снова и пьет от отчаяния»: у Аллы Пугачевой заподозрили тяжелую депрессию

Экс-депутат Роман Ходяков прокомментировал свежий снимок певицы Аллы Пугачевой с бокалом вина и заявил, что она вернулась ко всем своим вредным привычкам. По мнению политика, при помощи алкоголя Примадонна пытается справиться с депрессией, с которой столкнулась за границей.

Алла Борисовна покинула Россию еще осенью прошлого года. Ненадолго вернувшись, она забрала документы детей из школы и окончательно улетела в Израиль. Теперь в Сети нередко появляются фотографии артистки, на которых она предстает не в лучшем свете, из-за чего многие говорят о ее проблемах со здоровьем.

Еще будучи на Родине, Пугачева сталкивалась с серьезными заболеваниями. Особенно у нее страдает сердце. Из-за этого ей категорически запрещено вести нездоровый образ жизни. Однако в эмиграции она про это будто забыла. На фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле она открыто курила, а недавно появилась на публике с крепким напитком.

Роман Худяков же считает, что Алла Борисовна не просто так вновь пристрастилась к плохому. По его мнению, таким образом она пытается справиться с негативными мыслями.

«Пугачева и курит теперь снова и от отчаяния. Хотя врачи с ее хроническими заболеваниями строжайше запретили. А там целый букет — в таком возрасте», - цитирует слова экс-депутата издание Teleprogramma.pro.

Ранее появилась информация, что после переезда за границу у Аллы Пугачевой с мужем испортились отношения. Об этом сообщила парапсихолог.