Пугачева смотрела молча: Максим Галкин* зажег на сцене с Лаймой Вайкуле

Муж артистки Аллы Пугачевой и комик Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) спел с Лаймой Вайкуле на ее фестивале «Рандеву». Звезды исполнили композицию на латышском языке.

Вайкуле опубликовала видео с выступления в личном микроблоге. Она решила спеть свой хит «Листья желтые». На кадрах знаменитость ходила по залу с микрофоном, в какой-то момент Галкин* взял его и подпел коллеге. Алла Пугачева и другие зрители в это время смотрели на выступающих и молчали.

Напомним, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходил несколько дней в Юрмале. Среди участников были такие артисты как: Верка Сердючка, Макс Барских и Alekseev. Примадонна не стала исполнять хиты, а просто наслаждалась мероприятием из зрительного зала.

Ранее мы писали о том, как исхудавшая 74-летняя Алла Пугачева появилась в микрошортах на фестивале Лаймы Вайкуле. Поклонники буквально не признали Пугачеву. Певица исхудала и помолодела, а черты лица претерпели изменения — форма носа и губы. Без внимания не остался и смелый образ. Пугачева выбрала костюм-двойку с мини-шортами и черную футболку.

Внешний вид Примадонны обсудил пластический хирург. После публикации новых снимков, поклонники пришли в недоумение от внешности кумира. Они отметили, что певица переборщила с пластикой, и теперь ее лоб неестественно перетянут. Специалист Вдовин тоже обнаружил следы хирургического вмешательства на снимках артистки.

*признан иноагентом в РФ