Микрошорты и похудение: Аллу Пугачеву не узнали поклонники

74-летняя Алла Пугачева пришла на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале в дерзком образе. Сопровождал Примадонну ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ).

Поклонники буквально не признали Пугачеву. Певица исхудала и помолодела, а черты лица претерпели изменения — форма носа и губы, пишет kp.ru.

Без внимания не остался и смелый образ. Пугачева выбрала костюм-двойку с мини-шортами и черную футболку.

Напомним, что ранее в интернет-пространстве обсуждались тревожные вести о состоянии Примадонны. Ходили слухи, что знаменитость не могла встать с постели, а дочь Кристина Орбакайте была вынуждена срочно навестить мать.

Однако на новых кадрах Алла Борисовна выглядит весьма хорошо. Певица позирует и пляшет в обнимку с Вайкуле.

Ранее мы писали, что врач объяснила, почему слегла Алла Пугачева.

*признан иноагентом в РФ.