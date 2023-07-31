«Больше не стоит делать пластических операций»: что сотворила со своим лицом перетянутая Пугачева

Пластический хирург Александр Вдовин проанализировал изменившуюся внешность певицы Аллы Пугачевой и заявил, что ей стоит остановиться в совершенствовании себя. По мнению эксперта, Примадонна больше не нуждается в дополнительных операциях, так как за границей проделали хорошую работу над ее лицом.

На днях Алла Борисовна вновь нарвалась на критику в Сети. После публикации новых снимков, поклонники пришли в недоумение от внешности кумира. Они отметили, что певица переборщила с пластикой, и теперь ее лоб неестественно перетянут. Специалист Вдовин тоже обнаружил следы хирургического вмешательства на снимках артистки. По его словам, Пугачева прибегла к фронтопластике. При этом эффект от процедуры хирург оценил, хоть и рекомендовал на этом вокалистке остановиться.

«На мой взгляд, Примадонна стала выглядеть моложе. Не могу сказать, что я бы не рекомендовал этого не делать. Здесь нет угрозы жизни. По моему мнению, ей больше не стоит делать пластических операций», - цитирует слова эксперта издание StarHit.

Напомним, что на внешность Аллы Пугачевой поклонники обратили внимание после ее появления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Несмотря на то, что ее лицо фанаты раскритиковали, состояние певицы их порадовало. В последнее время поступало немало слухов об ухудшающемся здоровье артистки, и своим появление в свете она их развеяла.

Ранее стало известно, какой образ Алла Пугачева выбрала для появления на фестивале Лаймы Вайкуле.