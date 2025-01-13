Пугачева одобрила: что сказала Кристина Орбакайте в своем обращении к россиянам

Кристина Орбакайте обратилась к россиянам, получив одобрение от Аллы Пугачевой. Фолловеры заметили реакцию певицы под последним постом дочки.

В личном блоге Кристины появились праздничные снимки, под которыми она поздравила россиян со Старым Новым годом. Артистка позировала возле елок в меховой шапке с мужем и дочкой.

«И снова с Новым годом! Мира и добра вам от нас», — написала знаменитость.

Подписчики с восторгом отреагировали на пост Кристины, поздравив ее с праздником. Также мимо кадров певицы не смогла пройти Пугачева. Алла Борисовна, которая редко пользуется соцсетями, отправила дочке много смайликов в виде сердца и новогодней елки.

Ранее Кристина Орбакайте была замечена танцующей в одном из баров Нью-Йорка на Рождество. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 45-летняя телеведущая Виктория Боня станцевала на камеру в шортах.