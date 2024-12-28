Танцевала прямо между столиками: Кристина Орбакайте отметила Рождество в одном из баров Нью-Йорка

Уехавшая в США певица Кристина Орбакайте была замечена в одном из баров Нью-Йорка, где она отмечала Рождество. Соответствующие кадры появились в Сети.

Недавно Кристина Орбакайте отметила католическое Рождество вместе с мужем Михаилом Земцовым и 12-летней дочерью Клавдией. Певица делилась в соцсети кадрами с торжества, показывая, как они украшали рождественскую елку и посещали католическую церковь. Однако дочь Аллы Пугачевой не стала ограничиваться празднованием Рождества в домашней обстановке. Так, артистку засняли за танцами между столиками в одном из баров Нью-Йорка.

Напомним, в 2022 году певица покинула Россию и улетела в Майами, где сейчас живет с мужем и дочерью. После отъезда Кристина Орбакайте периодически возвращалась в страну на заработки. В марте этого года у знаменитости сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре дочь Аллы Пугачевой заявила, что это были ее заключительные концерты в стране. Тогда же артистка отправилась в тур по городам США и выступила в Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке.

Ранее мы писали о том, что директор Кристины Орбакайте рассказал о планах певицы на новогодние выступления в России.