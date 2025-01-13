45-летняя Виктория Боня станцевала на камеру в ультракоротких шортах

На опубликованном видео 45-летняя инфлюэнсер предстала в вязаном костюме кремового оттенка, который состоит из кофты с длинным рукавом и ультракоротких шортов. При этом артистка похвасталась стройными ногами.

Звезда заколола часть волос, а остальные пряди распустила. Внешний вид телеведущей завершил макияж в нюдовых оттенках.

Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Спустя три месяца романа знаменитость рассказала бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и отметил, что не против ребенка, и в 2012 году у пары появилась дочь. Телеведущая отмечала, что ради наследницы сохранила со Смерфитом дружеские отношения после разрыва, поэтому периодически встречается с бывшим возлюбленным.

У дочери блогерши нет паспорта РФ, девочка является подданной Монако.

Ранее бизнесмен Ян Яновский заподозрил Викторию Боню в краже его чемодана.