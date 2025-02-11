«Публичные люди тоже болеют»: Регина Тодоренко оказалась под капельницей

34-летняя телеведущая Регина Тодоренко опубликовала фото под капельницей. Знаменитость пожаловалась на здоровье в Telegram-канале.

В личном блоге Регины появились 2 фотографии, сделанные в один день. На первом снимке она позирует в парике клоуна, улыбаясь, на втором — лежит на кушетке под капельницей. Телеведущая отметила, что в момент съемок забывает о проблемах, не желая подводить команду.

«Да, публичные люди тоже болеют в неподходящий момент. Иногда кажется, что жизнь на экране — это только радость и веселье, но за кулисами порой происходят настоящие испытания. Когда вокруг тебя команда, которая верит в тебя и ждет твоей энергии, ты понимаешь, что не имеешь права подвести их», — высказалась знаменитость.

Регина поблагодарила поклонников за поддержку. Телеведущая напомнила, что за каждой улыбкой скрывается история борьбы.