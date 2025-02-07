«Кровь брызжет фонтаном»: Регина Тодоренко пожаловалась на очередную травму сына

34-летняя телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на поведение сыновей. Регина рассказала о трудных материнских буднях в соцсети.

По словам Регины, ее сыновья нередко получают травмы во время игр. Однажды телеведущая отлучилась на несколько минут в уборную и, вернувшись, заметила разбитый нос старшего ребенка.

«Вышла, а там старший сын с окровавленным носом. Плачет, кровь брызжет фонтаном. Младший стоит рядом весь в брызгах крови», — высказалась знаменитость.

Регина стала оказывать первую помощь наследнику и в то же время пыталась усадить младшего сына в ванну, чтобы отмыть от крови.

В итоге ей удалось успокоить детей и уложить спать. После инцидента ей пришлось заняться уборкой и сдать ковры со следами крови в химчистку.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на семейный отдых более 4 миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.

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