«Кровь брызжет фонтаном»: Регина Тодоренко пожаловалась на очередную травму сына
© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
34-летняя телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на поведение сыновей. Регина рассказала о трудных материнских буднях в соцсети.
По словам Регины, ее сыновья нередко получают травмы во время игр. Однажды телеведущая отлучилась на несколько минут в уборную и, вернувшись, заметила разбитый нос старшего ребенка.
«Вышла, а там старший сын с окровавленным носом. Плачет, кровь брызжет фонтаном. Младший стоит рядом весь в брызгах крови», — высказалась знаменитость.
Регина стала оказывать первую помощь наследнику и в то же время пыталась усадить младшего сына в ванну, чтобы отмыть от крови.
В итоге ей удалось успокоить детей и уложить спать. После инцидента ей пришлось заняться уборкой и сдать ковры со следами крови в химчистку.
Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на семейный отдых более 4 миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что Федор Бондарчук вышел в свет без обручального кольца после новостей о разводе.