«Психологический стресс»: Нюша объяснила, почему не следит за своим весом

Нюша объяснила, почему не следит за своим весом. Подробности приводит Пятый канал.

Певица всегда привлекала внимание своей идеальной фигурой. Однако сама она призналась, что уже давно не следит за своими показателями.

На международном музыкальном конкурсе «Новая волна 2025» в беседе с журналистами Нюша раскрыла, что она не взвешивается, чтобы в очередной раз не огорчаться.

По словам артистки, она старается не зацикливаться на цифрах. Исполнительница объяснила это тем, что из-за лишнего веса появляются переживания и стресс, а этого ей очень хочется избежать.

«Я считаю, что взвешивание — это дополнительный психологический стресс. Важно просто нравиться себе. Быть довольной собой с комфортным весом. Мне, допустим, важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать», — заявила певица.

