«Хочет привлечь к себе внимание»: Филипп Киркоров одобрил едкие пародии дочери

Филипп Киркоров одобрил колкии пародии дочери в соцсетях. Подробности приводит StarHit.

Алла-Виктория продолжает удивлять поклонников артиста своими роликами, где иногда она высмеивает своего отца. У девочки появились как поклонники ее пародий, так и хейтеры, которые считают, что к папе относиться нужно с уважением.

Но сам Киркоров творчество дочери воспринимает спокойно. Если раньше он утверждал, что девочка отличается буйным характером, то на этот раз он заявил о ее спокойном поведении. По словам Филиппа, теперь с ней легче сладить.

«Мы уже прошли переходный период. Все трудности подросткового возраста позади. Она уже взрослая», — сообщил артист.

Певец признался, что он в восторге от ее пародий на себя. Также артист подчеркнул, что его восхищет характер дочери и ее умение постоять за себя и дать отпор хейтерам.

«Любой подросток в этом возрасте хочет привлечь к себе внимание, и она не исключение. У нее это прекрасно получается. Она делает смешные пародии даже на меня. Она общается с поклонниками и хейтерами, и, кстати, очень умно общается. Молодец! Я ей уроков в этом не давал. Она просто видит, как я общаюсь с вами», — заметил Филипп.

Кроме того, исполнитель подчеркнул, что еще немного и придется искать наследнице жениха.

«Вместе с тем сейчас Алла-Виктория в таком возрасте, что вот-вот нагрянут свататься женихи. Киркоров всех карт не раскрывает, но намекает, что поклонники у девочки имеются. «Там есть какие-то симпатюли. Ходят стаями вокруг…» — разоткровенничался Киркоров.

