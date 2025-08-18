«Все было абсолютно искренне»: Нюша рассказала, как бывший муж поздравил ее с 35-летием

Певица Нюша призналась, что бывший муж Игорь Сивов поздравил ее с днем рождения. Исполнительница хита «Вою на Луну» пригласила журналистов на празднование 35-летия. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Конечно поздравил. И он, и вся его семья. Они прислали мне цветы. Так как мы действительно в хороших отношениях, все было абсолютно искренне», - заверила Нюша.

Певица подчеркнула, что никого из родственников бывшего мужа нет среди гостей на мероприятии в честь ее дня рождения, так как все они сейчас находятся в другой стране.