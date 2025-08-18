«Все было абсолютно искренне»: Нюша рассказала, как бывший муж поздравил ее с 35-летием
© Starface.ru
Певица Нюша призналась, что бывший муж Игорь Сивов поздравил ее с днем рождения. Исполнительница хита «Вою на Луну» пригласила журналистов на празднование 35-летия. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Конечно поздравил. И он, и вся его семья. Они прислали мне цветы. Так как мы действительно в хороших отношениях, все было абсолютно искренне», - заверила Нюша.
Певица подчеркнула, что никого из родственников бывшего мужа нет среди гостей на мероприятии в честь ее дня рождения, так как все они сейчас находятся в другой стране.
Напомним, в конце мая 2024 года Нюша подала на развод с Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица рассказывала, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. В 2018 году у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.
Игорь Сивов уже несколько лет живет и работает в Дубае. После развода дети остались с ним по обоюдному согласию экс-супругов. Нюша регулярно летает в ОАЭ и навещает наследников.
Ранее сообщалось, что дети Нюши приехали на празднование ее 35-летия в Москву. Специально для них певица организовала «уголочек» для веселья.