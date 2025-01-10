«Психически нестабильный человек?»: первая жена Тиммы прокомментировала слухи о ментальных проблемах Яниса

Первая жена Яниса Тиммы заявила, что до сих пор плачет над его видео с сыном. Сана поделилась архивным роликом в соцсети.

В личном блоге девушки появилось видео, на котором баскетболист держит на руках маленького сына и умиляется им. По словам Саны, она не может сдержать слез, глядя на кадры. Первая жена Тиммы до сих пор не верит в его смерть.

«Сижу в телефоне и тут всплывает видео, и море слез. Это невозможно переварить, я очень чуткий человек, у меня столько эмоций, столько злости! Не могу усвоить всю информацию», — заявила девушка.

Также Сана защитила экс-возлюбленного от нападок. После смерти Тиммы все стали говорить о его нестабильном психическом состоянии. Первая жена Яниса возмутилась подобным слухам и заявила, что сын «никогда не прочитает об отце в Сети».

«Психически нестабильный человек? Такой кошмар! Мой сын никогда не прочитает об отце в Сети», — резюмировала Сана.

Ранее сестра Яниса Тиммы заявила, что Анна Седокова не прислала обещанные деньги на похороны. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что приятельница Седоковой ответила на обвинения друга Тиммы.