«Ситуация сложная»: сестра Тиммы прояснила, была ли помощь от Седоковой после его смерти

Сестра Яниса Тиммы заявила, что Анна Седокова не прислала обещанные деньги на похороны. Родственница спортсмена прокомментировала скандал вокруг его смерти в соцсети.

В конце 2024 года ушел из жизни баскетболист Янис Тимма. Узнав о смерти экс-супруга, певица связалась с его мамой и пообещала оплатить похороны. Семья Яниса сообщила ей реквизиты, но, по словам сестры Тиммы, деньги так и не поступили.

«Для меня эта ситуация эмоционально и информационно очень сложная. Сейчас я готова поделиться некоторыми фактами без моих личных интерпретаций. Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моем банковском счете. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Анны Седоковой не поступили», — высказалась родственница спортсмена.

Также сестра Яниса отметила, что певица связалась с банком США и представилась «законным администратором счетов» умершего.

Как выяснилось, семья баскетболиста получила финансовую помощь из многих стран Европы.

Ранее у посольства Латвии в Москве возложили цветы и зажгли свечи в память о Янисе Тимме. Подробности читайте в этой новости.