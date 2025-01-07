«Персонажа по фамилии Пугачев не знаю»: приятельница Седоковой ответила на обвинения друга Тиммы

Светская львица Алена Кравец, которая является приятельницей певицы Анны Седоковой, поддержала ее на фоне травли после смерти Яниса Тиммы. Она отреагировала на обвинения друга баскетболиста Марка Пугачева и заявила, что мужчина на всей этой ситуации просто хайпит.

После того, как стало известно о смерти спортсмена, многие начали «нападать» на Седокову. Негативно об артистке высказывались и близкие Яниса. А больше всех обвиняет Анну друг ее бывшего мужа — предприниматель Марк Пугачев. За эти недели он неоднократно говорил об изменах певицы, ее попытках скрыть причастность к кончине Тиммы и даже о возможном привороте.

Пока сама Седокова не торопится защищать свое имя, за нее это решила сделать подруга. Кравец отметила, что никогда до смерти Яниса даже не знала о существовании Марка. Поэтому она не верит, что он действительно был другом баскетболиста.

«Персонажа по фамилии Пугачев в качестве друга погибшего я не знаю. Хотя довольно много знаю об отношениях Анны и Яниса и их окружения. Вполне возможно, что человек на видео решил хайпануть на этой трагической ситуации», - заявила Кравец в беседе с aif.ru.

Отметим, что после смерти Тиммы Седокова попала в больницу с нервным срывом. На похороны она не смогла поехать из-за своего состояния. Сейчас она предпочитает не выходить на связь с поклонниками.

Ранее появилась информация, что Анна Седокова нанимала детективов из-за измен экс-мужа.