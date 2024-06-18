«Прыгаю, скачу, бегаю»: Бари Алибасов отреагировал на слухи о госпитализации

Продюсер Бари Алибасов заявил, что бегает и прыгает после новости о госпитализации. Об этом сообщает Пятый канал.

В июне 2024 года в СМИ появилась новость о госпитализации Алибасова. Сообщалось, что его здоровье ухудшилось на фоне перенесенного инсульта. Бари опроверг подобные слухи. По его словам, он чувствует себя нормально.

«У меня все нормально. Прыгаю, скачу, бегаю, и наперегонки», — высказался продюсер.

Сообщается, что на данный момент Алибасов принимает лекарства, поддерживающие сердечно-сосудистую систему.

Ранее мы писали, что перенесший инсульт Бари Алибасов отказался от антидепрессантов из-за побочных эффектов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Маша Малиновская назвала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова «высосанным из пальца».