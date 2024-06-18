Маша Малиновская назвала конфликт Бузовой и Баскова «высосанным из пальца»

Маша Малиновская назвала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова «высосанным из пальца». Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В июне 2024 года состоялась премия МУЗ-ТВ, которая закончилась скандалом. После выступления Ольги Николай пошутил про ее наряд и вокальные данные. Узнав о высказываниях Баскова, Ольга и ее близкая подруга публично пристыдили певца. Малиновская считает, что шутка Николая была безобидной. Более того, она назвала Баскова «великолепным ведущим с отличным чувством юмора».

«Конфликт, высосанный Ольгой из пальца. Она уже взрослая женщина, и продолжать строить жертву, как раньше, ей уже не идет. Пусть поучится у Филиппа Киркорова самоиронии», — высказалась Маша.

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