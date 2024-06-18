Перенесший инсульт Бари Алибасов отказался от антидепрессантов из-за побочных эффектов

Основатель группы «На-на» Бари Алибасов отказался принимать антидепрессанты после перенесенного инсульта. Как сообщает Telegram-канал Mash, ему не нравятся побочные эффекты от препаратов.

По данным источника, шоумен не хочет пить также противосудорожные таблетки. Он говорит, что из-за них у него появляется головокружение и страдает память. Не отказывается Алибасов только от сердечно-сосудистых лекарств. Информатор рассказал, что сейчас медики оценивают состояние артиста как удовлетворительное.

Отметим, что антидепрессанты были назначены Бари Каримовичу, чтобы избежать снижения настроения из-за нарушений в работе мозга. Однако звездный пациент предпочитает со всеми последствиями инсульта справляться без помощи пилюль. Он признался, что чувствует себя хорошо, свое состояние назвал «прыгучим». А о антидепрессантах он даже знать не хочет.

«Я бы даже сказал всем, кто молод и здоров, — у меня лучше», - отметил Алибасов.

Ранее появилась информация, что врачи диагностировали у Бари Алибасова нарушение речи.