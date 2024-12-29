«Прямо молодой Никулин»: Тимур Батрутдинов назвал имя актера, с которым его сравнивали в молодости

Тимура Батрутдинов рассказал, что как его всегда сравнивали с Юрием Никулиным

Резидент «Comedy Club» признался, что в юном возрасте его сравнивали с народным артистом СССР, сыгравшего главную роль фильме «Бриллиантовая рука» Семена Семеновича Горбункова. Тимур не стал скрывать, что всю жизнь шел к тому, чтобы сыграть этого же героя. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Первый раз увидев "Бриллиантовую руку" я уже готовился к этой роли. После армии я решил, что нужно как-то зарабатывать деньги. Первое, что пришло в голову: я пошел на Ленфильм и зарегистрировался там, как актер. Посмотрели они мои фотографии и сказали: "Прямо молодой Никулин"», — сообщил комик в новом выпуске «Шоу Воли».

Однако Марина Кравец решила пошутить, что к Тимуру тогда обратились с просьбой, а ему послышалось, что его сравнивают с Никулиным.

Ранее мы писали о том, что Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова заявили о воссоединении.

Также сообщалось, что телеведущую Марину Кравец раскритиковали в образе блондинки.