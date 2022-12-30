17:34, 30 декабря 2022
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«Встречать будем вместе»: Батрудинов и Бузова заявили о воссоединении
Отношения Бузовой и Батрутдинова похожи на бразильский сериал.
Их романтический вояж вызвал шлейф слухов длиной почти в год. Сперва пара опровергала домыслы, потом, наоборот, решила на этих же домысла попиариться.
И вот, спустя почти шесть месяцев тишины, комик и телеведущая вновь кормят горяченьким толпы своих фанатов.
На премьере показа фильма «СамоИрония судьбы», Тимур во всеуслышание признался, что будет встречать Новый год вместе с Бузовой в секретным, только им одним известном месте.
«Вместе. А вот в каком именно месте мы вам не скажем», — заговорчески улыбнулся со сцены кинотеатра «Октябрь»Тимур Батрутдинов.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://ura.
Автор:Кирилл ЗенковТеги: