«Встречать будем вместе»: Батрудинов и Бузова заявили о воссоединении

Отношения Бузовой и Батрутдинова похожи на бразильский сериал.

Их романтический вояж вызвал шлейф слухов длиной почти в год. Сперва пара опровергала домыслы, потом, наоборот, решила на этих же домысла попиариться.

И вот, спустя почти шесть месяцев тишины, комик и телеведущая вновь кормят горяченьким толпы своих фанатов.

На премьере показа фильма «СамоИрония судьбы», Тимур во всеуслышание признался, что будет встречать Новый год вместе с Бузовой в секретным, только им одним известном месте.

«Вместе. А вот в каком именно месте мы вам не скажем», — заговорчески улыбнулся со сцены кинотеатра «Октябрь»Тимур Батрутдинов.