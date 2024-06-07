НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июня 2024, 12:14
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Телеведущую Марину Кравец раскритиковали в образе блондинки: плюс 10 лет

Телеведущая Марина Кравец показала себя блондинкой и столкнулась с критикой.
Телеведущую Марину Кравец раскритиковали в образе блондинки: плюс 10 лет

© Starface.ru

Телеведущую Марину Кравец раскритиковали за эксперимент со внешностью. С помощью нейросети она представила, как выглядела бы блондинкой, и ее облик не понравился пользователям.

В личном блоге звезда «Конфетки» решила показать фанатам, как искусственный интеллект за пару минут покрасил ее в блонд. Сама Марина никогда так кардинально не меняла цвет волос, но сейчас она задумалась над этим.

«А может рискнуть? Что думаете?» - спросила Кравец у своих поклонников.

Марина Кравец в образе блондинки

Марина Кравец в образе блондинки

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Однако получила Марина вовсе не комплименты, а критику. В комментариях отметили, что она выглядит на 10 лет старше блондинкой и в целом этот цвет волос ей не к лицу. Пользователи попросили знаменитость не отказываться от темных локонов и даже не думать о переменах.

К слову, до этого блондинкой с помощью нейросети стала и телеведущая Тина Канделаки. И ее тоже не приняли новой фанаты.

Ранее Марина Кравец рассекретила имя младшей дочери.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Марина Кравец
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