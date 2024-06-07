Телеведущую Марину Кравец раскритиковали в образе блондинки: плюс 10 лет
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Телеведущую Марину Кравец раскритиковали за эксперимент со внешностью. С помощью нейросети она представила, как выглядела бы блондинкой, и ее облик не понравился пользователям.
В личном блоге звезда «Конфетки» решила показать фанатам, как искусственный интеллект за пару минут покрасил ее в блонд. Сама Марина никогда так кардинально не меняла цвет волос, но сейчас она задумалась над этим.
«А может рискнуть? Что думаете?» - спросила Кравец у своих поклонников.
Однако получила Марина вовсе не комплименты, а критику. В комментариях отметили, что она выглядит на 10 лет старше блондинкой и в целом этот цвет волос ей не к лицу. Пользователи попросили знаменитость не отказываться от темных локонов и даже не думать о переменах.
К слову, до этого блондинкой с помощью нейросети стала и телеведущая Тина Канделаки. И ее тоже не приняли новой фанаты.
Ранее Марина Кравец рассекретила имя младшей дочери.