Телеведущую Марину Кравец раскритиковали в образе блондинки: плюс 10 лет

Телеведущую Марину Кравец раскритиковали за эксперимент со внешностью. С помощью нейросети она представила, как выглядела бы блондинкой, и ее облик не понравился пользователям.

В личном блоге звезда «Конфетки» решила показать фанатам, как искусственный интеллект за пару минут покрасил ее в блонд. Сама Марина никогда так кардинально не меняла цвет волос, но сейчас она задумалась над этим.

«А может рискнуть? Что думаете?» - спросила Кравец у своих поклонников.