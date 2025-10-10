Проживающую в Польше Брыльску обрадовал надвигающийся на Россию циклон «Барбара». Об этом сообщает «Абзац».

На Россию надвигается циклон, который принесет с собой непогоду. В беседе с журналистами звезда «Иронии судьбы» обрадовалась данному факту.

«Правильно, что циклон «Барбара» надвигается в вашу сторону. Все-таки Барбара – это самое лучшее имя», — высказалась знаменитость.

Напомним, Барбара давно не проживает в России. Актриса осудила СВО, гневно высказывалась в адрес россиян и открыто поддерживала тех, кто решил эмигрировать. Не так давно Брыльска публично отказалась от русского языка и заявила, что готова общаться с журналистами только на польском.

