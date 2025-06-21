«Не прощу ей»: Барбара Брыльска напомнила о своих обидах, комментируя смерть Валентины Талызиной

Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая с Валентиной Талызиной в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» не смогла достойно высказаться о смерти коллеги по сцене. Она заявила, что ничего хорошего не может сказать об ушедшей из жизни актрисе.

«Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей», - сказала Брыльска в беседе с NEWS.ru.

При этом польская артистка подчеркнула, что никогда лично не общалась с Талызиной, но была с ней знакома и виделась в общих компаниях.

Брыльска также вспомнила о роли Нади в «Иронии судьбы». Вероятно, актриса затаила обиду, так как из-за акцента ее героиню в итоге озвучила Талызина.

«Я могла говорить [в «Иронии судьбы»], почему я должна была за это платить?» — задалась вопросом Брыльска.

Напомним, Барбара Брыльска и Валентина Талызина нелестно отзывались друг о друге. Талызина в одном из интервью заявила, что Брыльска привозила нижнее белье и торговала им на Мосфильме, а на вырученные деньги покупала картины российских художников и увозила их в Польшу.

Барбара Брыльска не прошла мимо заявления своей коллеги и отметила, что действительно такие эпизоды были, но она не торговала трусами, а привозила подругам и друзьям то, что они просили. Обвиняла же ее Валентина Илларионовна якобы из зависти. Талызина, по мнению Брыльски, сразу невзлюбила коллегу, потому что не могла простить ей получение Госпремии.

О смерти 90-летней Валентины Талызиной 21 июня сообщили в Театре Моссовета, где актриса служила с 1958 года. Актриса страдала раком поджелудочной железы, но отказывалась от госпитализации и до последнего выходила на сцену.