«Ее сделала одна дура-артистка!»: Валентина Талызина нецензурно обругала Барбару Брыльску перед смертью

Валентина Талызина нецензурно обругала Барбару Брыльску в последнем интервью перед смертью. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ народная артистка РСФСР заявила, что актриса стала успешной за счет нее.

Всего за несколько дней до смерти Валентина Талызина дала большое интервью программе «Секрет на миллион». Актриса рассказала о своей жизни и вспомнила о съемках культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Вспоминая об исполнительнице главной роли в картине, она не стала скрывать своего презрения. Артистка, которая переозвучивала Барбару Брыльску из-за выраженного польского акцента, заявила: именно ей она обязана своим успехом.

«Мы с ней виделись всего один раз на съемках, какие у нас отношения? Она нас немного презирала. Она так и не поняла, зачем она приехала, кого она играет, эту бедную ленинградскую учительницу русского языка. Вообще, эту Брыльску сделала одна дура-артистка!» — высказалась Валентина Талызина.

Сыгравшая подругу Нади в «Иронии судьбы» актриса нецензурно выругалась, пояснив, что именно она «сделала» Барбару Брыльску.

Вспомнила Валентина Талызина и о том, как однажды коллега по фильму подарила ей на день рождения банку сухих грибов, собранных в Польше. Однако артистка даже не стала их пробовать.

«Ей больше нечего было дарить, она бедная. Она их собирала где-то в своей Польше на каких-то полянах. Я их не попробовала. Я эти грибы отдала одной монашке, она их любит», — поделилась звезда советского кино.

Недавно Барбара Брыльска, комментируя новость о смерти Валентины Талызиной, заявила, что не может сказать о коллеге ничего хорошего. Актриса дала понять, что затаила обиду на покойную артистку: «Она меня очень-очень не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда ей не прощу».

Напомним, Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня, ей было 90 лет. Весной этого года знаменитости диагностировали рак поджелудочной железы.

Ранее Барбара Брыльска заявила, что Валентина Талызина возненавидела ее из-за Госпремии.