Проживающая в США Саша Зверева объяснила, почему ее дети не будут учиться в России

Уехавшая в США певица Саша Зверева заявила, что ее дети не будут учиться в России. Артистка рассказала о планах наследников в соцсети.

Как выяснилось, старшая дочь Саши планирует учиться во Франции в Американском университете, а сын — в Японии. Наследники певицы хотят работать в США, где зарплаты выше, чем в других странах. Из-за этого, по словам Зверевой, им нет смысла рассматривать университеты в России: наше образование не котируется в Америке.

«Учиться американскому ребенку в Москве имеет смысл только в том случае, если он собирается жить и работать в России. Российское образование не котируется в Америке. На все профессии необходимо переобучение, переквалификация, даже если ты блестящий специалист в своей области в России», — высказалась знаменитость.

Напомним, артистка проживает в США с 2015 года. В 2020 году она вышла замуж за американца и родила от него сына.

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