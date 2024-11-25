«16 лет и 43 года»: Саша Зверева поразила снимком, сделанным 27 лет назад
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43-летняя певица Саша Зверева поделилась с подписчиками архивным фото. Экс-солистка группы «Демо» показала, как выглядела 27 лет назад.
Участница шоу «Звезды в джунглях» сделала коллаж: слева она разместила снимок, на котором ей 16 лет, а справа — современное фото.
«16 лет и 43 года… И какие изменения вы видите?», — спросила она в своем Telegram-канале.
Многие подписчики заметили, что с возрастом исполнительница хита «Солнышко в руках» стала только краше.
«Сейчас эффектнее»; «Ты стала краше»; «Прекрасна в любом возрасте», — написали фанаты звезды.
Но не все согласились с их мнением. Некоторые увидели множество возрастных изменений на лице знаменитости.
Саша — мама четверых детей. Двое из них, Макар и Василиса, появились в отношениях с работником банка Ильей Гусевым. Вторым мужем Зверевой был диджей Дмитрий Алмазов, которому она родила сына Льва. В 2020 году артистка вышла замуж за американца. В том же году певица стала мамой сына Севы (Себастьяна).
С 2015 года исполнительница живет с детьми и мужем в США. Однако звезда регулярно приезжает в Россию по работе.
Напомним, недавно Саша Зверева покинула шоу «Звезды в джунглях», проиграв в испытании певице Бьянке.