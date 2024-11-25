«16 лет и 43 года»: Саша Зверева поразила снимком, сделанным 27 лет назад

Многие подписчики заметили, что с возрастом исполнительница хита «Солнышко в руках» стала только краше.

«Сейчас эффектнее»; «Ты стала краше»; «Прекрасна в любом возрасте», — написали фанаты звезды.

Но не все согласились с их мнением. Некоторые увидели множество возрастных изменений на лице знаменитости.

Саша — мама четверых детей. Двое из них, Макар и Василиса, появились в отношениях с работником банка Ильей Гусевым. Вторым мужем Зверевой был диджей Дмитрий Алмазов, которому она родила сына Льва. В 2020 году артистка вышла замуж за американца. В том же году певица стала мамой сына Севы (Себастьяна).

С 2015 года исполнительница живет с детьми и мужем в США. Однако звезда регулярно приезжает в Россию по работе.

Напомним, недавно Саша Зверева покинула шоу «Звезды в джунглях», проиграв в испытании певице Бьянке.