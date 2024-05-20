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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 мая 2024, 17:38
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Проживающая в США дочь Агутина и Варум решила заработать в русских барах в Голливуде

24-летняя дочь Агутина и Варум объявила о начале гастролей по американским барам.
Проживающая в США дочь Агутина и Варум решила заработать в русских барах в Голливуде

© Starface.ru

Проживающая в США дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум анонсировала серию концертов в русском районе Лос-Анджелеса. 24-летняя Лиза будет выступать в небольших барах с собственной рок-группой Bruvvy.

13 июня девушка выступит в заведении под названием Bar Lubutch в Санта-Монике. Об этом она сообщила в своем блоге. Примечательно, что интерьер бара оформлен в советском стиле, а в меню можно найти коктейли «Молотов» и «Московский мул».

Ранее о гастролях по американским барам объявила певица Кристина Орбакайте. Желающих послушать выступление дочери Аллы Пугачевой организаторы попросили прийти в опрятной повседневной одежде, а на входе предъявлять удостоверение личности.

Мы также сообщали, что Леонид Агутин не знает какой подарок сделать жене Анжелике Варум на 55-летие. Сам музыкант получил на юбилей от супруги премиальный автомобиль марки Maserati, поэтому боится ударить в грязь лицом и хочет превзойти благоверную в щедрости и оригинальности.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Леонид Агутин
Анжелика Варум
сша
гастроли