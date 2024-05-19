«Супружеская жизнь закончится»: Леонид Агутин сделал заявление перед днем рождения Анжелики Варум

Певец Леонид Агутин признался, что не знает какой подарок сделать жене Анжелике Варум на 55-летие. По словам музыканта, он уже голову сломал, но так и не придумал, чем порадовать супругу.

Ранее Варум подарила Агутину на юбилей премиальный автомобиль марки Maserati, поэтому артист боится ударить в грязь лицом и хочет превзойти благоверную в щедрости и оригинальности.

Исполнитель хита «Босоногий мальчик» даже задумался о покупке персонального острова на реке Кама, чтобы гулять там вдвоем, не опасаясь встретить журналистов с фотоаппаратами.

Кроме того, Агутин признался, что никогда не ходил с Варум на шоппинг, поэтому даже не представляет одежду каких брендов она предпочитает.

Совместные походы по магазинам певец не представляет, они кажутся ему страшным сном.

«Наша супружеская жизнь закончится», — предположил Агутин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, говоря о возможных последствиях совместного шоппинга.

Ранее продюсер Павел Рудченко оценил изменения в творчестве Леонида Агутина, произошедшие за последние пару лет. Он отметил, что, несмотря на слухи, артист находится в «приличной форме», и его карьера продолжает развиваться.