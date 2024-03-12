Кристина Орбакайте вернется в США и споет в нью-йоркском баре

Певица Кристина Орбакайте после череды скандалов в России вернется в США. 20 апреля дочь Аллы Пугачевой выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине.

Согласно анонсу мероприятия, размещенному в соцсетях, Кристина будет исполнять песни на русском языке. Желающих послушать выступление Орбакайте организаторы попросили прийти в опрятной повседневной одежде, а на входе предъявлять удостоверение личности.

Примечательно, что средний счет на человека за вечер в баре составляет всего 50 долларов (около 4,5 тысячи рублей - прим. «Страсти»).

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале пожелал Орбакайте выступать в США за 200 долларов. Он также сравнил исполнительницу хита «Губки бантиком» с цыганкой, которая «гастролирует по России, поет под фонограмму и набивает себе карманы».

«Буквально вчера в своём выпуске сказал, пусть Орбакайте едет в Америку и там выступает за 200 долларов, так как больше ей там никто не заплатит. Что вы думаете? Утром уже во всех новостях, что Орбакайте реально будет выступать в США в ближайшее время, как в воду глядел я всегда говорил и говорю, что мы их действия видим на десять шагов вперёд», - высказался Бородин.

Ранее сообщалось, что концерт певицы Кристины Орбакайте в Кремле отменили по инициативе Бородина. Позже пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что Орбакайте изначально не была заявлена на мероприятие.